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Зникла в Атлантиці субмарина намагалася вийти на зв'язок

Неділя, 19 листопада 2017, 06:25

Зі зниклого дизельного підводного човна "Сан Хуан" було здійснено спробу телефонного контакту з морським опорним пунктом.

Про це повідомила прес-служба міністерства оборони Аргентини, пише DW.com.

Спроба встановити телефонний зв'язок, яку зареєстрували через супутник, тривала близько семи секунд. При цьому експерти уточнюють, що можливість встановити зв'язок фактично виключена.

Однак подібні сигнали можуть свідчити про те, що човен міг спливти, вважає представник аргентинського ВМФ капітан Енріке Балбей.

Наразі фахівці намагаються встановити місце, звідки були послані сигнали.

Зв'язок із субмариною, побудованою на верфях в Німеччині, зник 15 листопада в Атлантичному океані під час її переходу з бази ВМС Ушуая на півдні країни до місця базування в Мар-дель-Плата, в 400 км на південь від Буенос-Айреса.

На борту човна перебувало 44 людини. У рятувальній операції беруть участь 10 аргентинських військових кораблів, полярне судно з Великої Британії, а також три американські літаки.

Свою допомогу запропонували також в Бразилії, Чилі, Уругваї та ПАР.

"Українська правда" у Threads

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