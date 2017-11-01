ОБСЄ: на Донбасі утричі зменшилась кількість вибухів

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 30 жовтня по 19:30 31 жовтня.

Про це повідомляє СММ у своєму звіті за 31 жовтня.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню – близько 80 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 250 вибухів)", – йдеться у звіті.

"Водночас кількість зафіксованих вибухів у Луганській області була більшою – близько 10 супроти трьох", – повідомила СММ.

Як відомо, раніше прес-служба ОБСЄ заявила, що на Донбас доставили черговий російський "гумконвой".