ОБСЄ: на Донбасі утричі зменшилась кількість вибухів
Середа, 1 листопада 2017, 23:13
Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 30 жовтня по 19:30 31 жовтня.
Про це повідомляє СММ у своєму звіті за 31 жовтня.
"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню – близько 80 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 250 вибухів)", – йдеться у звіті.
"Водночас кількість зафіксованих вибухів у Луганській області була більшою – близько 10 супроти трьох", – повідомила СММ.
Як відомо, раніше прес-служба ОБСЄ заявила, що на Донбас доставили черговий російський "гумконвой".