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"Шахтар" знову обіграв "Феєнорд" у Лізі чемпіонів

Середа, 1 листопада 2017, 23:35
Шахтар знову обіграв Феєнорд у Лізі чемпіонів
shakhtar.com.

Донецький "Шахтар" обіграв нідерландський "Феєнорд" (3:1) у 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Голи забивали Факундо Ферейра (14 хвилина) та Марлос (17, 68), у складі голландців відзначився Ніколай Йоргенсен (12 хвилина).

Це вже друга перемога підопічних Фонсеки над чемпіонами Нідерландів - два тижні тому донеччани виграли у Роттердамі з рахунком 2:1.

Після 4 матчів у групі F "Шахтар" посідає 2 місце з 9 балами, лідер - "Манчестер Сіті" (12 пунктів).

Наступний матч у єврокубках "гірники" проведуть 21 листопада проти "Наполі".

Теми: футболШахтар
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