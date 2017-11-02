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США розширили санкції проти терористів

Четвер, 2 листопада 2017, 00:10

Держдеп США анонсував розширення санкцій проти міжнародного угрупування "Бригади Абдалла Аззам".

Про це Державний департамент заявив у середу, 1 листопада, передає Укрінформ.

"Це розпорядження має на меті позбавити "Бригади Абдалла Аззам" (БАА) ресурсів, необхідних для проведення терористичних атак, тож сьогоднішні дії відповідають зазначеним цілям, інформуючи американську громадськість та міжнародне співтовариство про те, що БАА діє та відоме під іншими назвами", - йдеться у заяві.

Держдеп наголошує - угрупування продовжує терористичну активність після накладення на нього перших санкцій у 2012 році. 

Як відомо, раніше міністерство фінансів США запровадило санкції проти 11 компаній і фізичних осіб у зв’язку зі злочинною кіберактивністю Ірану.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАтеракт
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