Україна виграє одну "бронзу" на Зимових Іграх-2018 - прогноз від Gracenote
Четвер, 2 листопада 2017, 02:44
Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує, що на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані українська збірна завоює одну бронзову нагороду.
Про це повідомляє Укрінформ.
Нашій команді у віртуальному медальному заліку пророкують 30 місце з однією "бронзою" - у жіночій естафеті з біатлону.
Також повідомляється, що фаворитами Олімпіади вважаються Німеччина (їй прогнозують 35 медалей), Норвегія (32 нагороди) та США (29 медалей).
Як відомо, ХХІІІ Зимові Ігри пройдуть з 9 по 25 лютого 2018 року у корейському Пхьончхані.