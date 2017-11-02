Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна виграє одну "бронзу" на Зимових Іграх-2018 - прогноз від Gracenote

Четвер, 2 листопада 2017, 02:44

Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує, що на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані українська збірна завоює одну бронзову нагороду.

Про це повідомляє Укрінформ.

Нашій команді у віртуальному медальному заліку пророкують 30 місце з однією "бронзою" - у жіночій естафеті з біатлону.

Також повідомляється, що фаворитами Олімпіади вважаються Німеччина (їй прогнозують 35 медалей), Норвегія (32 нагороди) та США (29 медалей).

Як відомо, ХХІІІ Зимові Ігри пройдуть з 9 по 25 лютого 2018 року у корейському Пхьончхані.

Теми: УкраїнаОлімпіада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Україна
Розкрадання мільйонів на закупівлі ПЛР-тестів: зі Словаччини екстрадували підозрюваного
Жодних рішень про передачу Україні ракет Taurus німецький уряд не приймав – ЗМІ
Медведєв заявив, що капітуляція Києва могла б відкрити "шлях до миру"
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: