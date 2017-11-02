Теракт у Нью-Йорку: Суд висунув Саїпову звинувачення у тероризмі

Федеральні прокурори Нью-Йорка висунули Сайфулло Саїпову звинувачення у вбивстві восьми людей на Манхеттені та наданні матеріальної підтримки терористичній організації.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією агентства, Саїпов відмовився від права не свідчити проти самого себе. Він визнав, що надихався пропагандою організації "Ісламська держава".

"Саїпов заявив нам, що задоволений скоєним. Він вибрав Хеллоуїн для нападу, бо на вулицях в цей день мало бути більше людей", - повідомили слідчі.

AP додає, що нападник почав планувати теракт ще рік тому.

Як відомо, в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках. Підозрюваний був поранений поліцією і взятий під варту.

За уточненими даними загинули вісім осіб і серйозно поранені 11.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав інцидент терактом.