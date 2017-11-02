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У Крим не пропустили не тільки продукти, але й черв'яків та равликів

Четвер, 2 листопада 2017, 08:46

З початку року в Криму з України не пропустили 9 тонн м'ясо-молочних виробів і 18 тисяч яєць, які громадяни намагалися провести на півострів.

Про це повідомляє Управління Россільгоспнагляду по Криму.

"З початку поточного року фахівці виявили і повернули в Україну 4408 партій заборонених до ввезення товарів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про 9012,7 кг продуктів тваринного походження, 18085 яєць, 367 непродуктивних тварин, 35 голів декоративної птиці (тварин), 190 акваріумних рибок, 30 п'явок, 1 опудало фазана, 1500 дощових черв'яків, 28 равликів.

А також 7 голів молодняку ​​сільськогосподарської птиці, 1 черепаху, 112 бджолосімей, 20 голів і 3 кг живих раків.

Відзначається, що за минулий тиждень підконтрольні окупантам інспектори ветнагляду не пропустили на півострів 164,6 кг продукції тваринного походження.

Заборонені до ввезення товари були виявлені в автомобільних пунктах пропуску "Армянськ", "Джанкой" і "Перекоп".

"Зокрема, в сумках і валізах громадян було виявлено: 16,4 кг свинини, 40,3 кг сала, 10,5 кг яловичини, 24,9 кг готових м'ясних і ковбасних виробів в асортименті, 32,4 кг м'яса птиці, 2,6 кг молока і молочної продукції, 11,5 кг рибної продукції та морепродуктів, 26 кг продукції бджільництва та меду, 88 яєць", - йдеться в повідомленні.

 
Фото Управління Россільгоспнагляду по Криму

Також наголошується, що в Крим намагалися провезти 1 собаку без ветеринарних супровідних документів.

Теми: КримРосія
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