Трамп вимагає смертної кари для підозрюваного у теракті в Нью-Йорку

Президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари для підозрюваного у скоєнні теракту у Нью-Йорку, під час якого загинули 8 людей.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Нью-йоркський терорист був щасливий, коли просив повісити прапор ІДІЛ у лікарняній кімнаті. Він вбив 8 людей, сильно поранив 12 осіб. Він повинен бути засуджений до смертної кари", - написав Трамп.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!