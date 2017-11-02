ФСБ порушило в Криму три справи про диверсії

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило три кримінальні справи за фактами диверсій на двох газопроводах і лінії електропередач на півдні півострова.



"Слідчий відділ управління ФСБ порушив три кримінальні справи за частиною 1 статті 281 КК Росії (диверсія)... Затриманих, звинувачених, підозрюваних поки немає", – сказав "Интерфаксу" представник прес-служби УФСБ.



Окупаційна влада Криму в середу повідомила про пошкодження двох газопроводів на півдні Криму та опори ЛЕП, не виключивши диверсію. Без газу залишилися близько 3 тисяч осіб.



Газ обіцяють подати в домівки кримчан у четвер.



Роботи з відновлення об'єктів електропостачання можуть зайняти три доби.