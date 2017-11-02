Україна й ОАЕ домовилися про безвізовий режим

Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим.

Відповідний меморандум підписали за результатами переговорів президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра ОАЕ, правителя Емірату Дубай шейха Мухаммеда бін Рашид Аль Мактума.

Про це повідомляє речник Порошенка Святослав Цеголко, зазначаючи у Facebook, що "лише минулого року ОАЕ відвідало понад 112 тисяч українців".

АП

Порошенко висловив сподівання, що вже в грудні, після обміну нотами, ця угода вступить в силу, повідомляє прес-служба президента.

"І українці зможуть вільно подорожувати у ще одну надзвичайно важливу і привабливу для нас країну. А цінність українського паспорту продовжує зростати", – сказав він.

Президент зауважив, що робота в цьому напрямку продовжиться.

"Вже протягом декількох місяців побачите ще надзвичайно приємні новини з цього приводу", – додав він.