Облава в Jugendhub: омбудсмен буде скаржитися в прокуратуру

Омбудсмен вважає, що воєнкоми не мали права затримувати молодих людей під час облави в київському нічному клубі Jugendhub.

Про це на прес-конференції в четвер заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, передає "Інтерфакс-Україна".

"Закон не передбачає можливості для військкомату зібрати насильно людей в автобус, доставити їх без поліції до розподільного пункту і тримати там невизначений час. Підстав для такого затримання не було. Дії були незаконними", - сказала вона.

Лутковська зазначила, що, згідно з законом, військкомат має право оголосити особу, що уникає призову, в розшук, органи поліції повинні затримати її, але "військкомат не має права робити це самостійно, в клубі".

"Я подам клопотання на ім'я міністра оборони про неприпустимість таких дій. Я також маю намір звернутися до прокурора Києва і Генеральної прокуратури про внесення відомостей в ЄРДР у зв'язку з незаконним позбавленням волі цих осіб", - поінформувала омбудсмен.

Вона нагадала, що у військкоматі затримані в ході обшуку молоді люди провели 20 годин.

Як відомо, в ніч на 28 жовтня в нічному клубі у Шевченківському районі Києва правоохоронці, застосувавши силу, затримали 17 осіб, у яких нібито були наркотики, понад 30 відвідувачів клубу вночі забрали до військкомату.



Серед відвідувачів були 11 малолітніх, їх передали батькам.



Під час обшуку зафіксовано, що клуб функціонує без дозвільних документів і перебуває в аварійному стані: у приміщенні порушено норми протипожежної безпеки, відсутні засоби для гасіння пожеж і не працюють санвузли.



Станом на 29 жовтня усіх затриманих відпустили.

Очевидці заявляли, що затримання проводилося з грубим застосуванням сили і побиттям відвідувачів, обшукували відвідувачів без понятих, під час рейду поліцейські використовували грубу лексику.

У поліції Києва заявили, що дії поліцейських під час обшуку в Jugendhub були законними.

Там наголосили, що під час обшуку були присутні представники військового комісаріату, вони розбиралися з людьми, які ухиляються від призову, і доставляли їх до приміщення комісаріату.

"Поліція може брати участь у розшуку таких осіб за заявками військкоматів", - підкреслив голова столичної поліції Андрій Крищенко.