Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Облава в Jugendhub: омбудсмен буде скаржитися в прокуратуру

Четвер, 2 листопада 2017, 11:41

Омбудсмен вважає, що воєнкоми не мали права затримувати молодих людей під час облави в київському нічному клубі Jugendhub.

Про це на прес-конференції в четвер заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, передає "Інтерфакс-Україна".

"Закон не передбачає можливості для військкомату зібрати насильно людей в автобус, доставити їх без поліції до розподільного пункту і тримати там невизначений час. Підстав для такого затримання не було. Дії були незаконними", - сказала вона.

Лутковська зазначила, що, згідно з законом, військкомат має право оголосити особу, що уникає призову, в розшук, органи поліції повинні затримати її, але "військкомат не має права робити це самостійно, в клубі".

"Я подам клопотання на ім'я міністра оборони про неприпустимість таких дій. Я також маю намір звернутися до прокурора Києва і Генеральної прокуратури про внесення відомостей в ЄРДР у зв'язку з незаконним позбавленням волі цих осіб", - поінформувала омбудсмен.

Вона нагадала, що у військкоматі затримані в ході обшуку молоді люди провели 20 годин.

Як відомо, в ніч на 28 жовтня в нічному клубі у Шевченківському районі Києва правоохоронці, застосувавши силу, затримали 17 осіб, у яких нібито були наркотики, понад 30 відвідувачів клубу вночі забрали до військкомату.

Серед відвідувачів були 11 малолітніх, їх передали батькам.

Під час обшуку зафіксовано, що клуб функціонує без дозвільних документів і перебуває в аварійному стані: у приміщенні порушено норми протипожежної безпеки, відсутні засоби для гасіння пожеж і не працюють санвузли.

Станом на 29 жовтня усіх затриманих відпустили.

Очевидці заявляли, що затримання проводилося з грубим застосуванням сили і побиттям відвідувачів, обшукували відвідувачів без понятих, під час рейду поліцейські використовували грубу лексику.

У поліції Києва заявили, що дії поліцейських під час обшуку в Jugendhub були законними.

Там наголосили, що під час обшуку були присутні представники військового комісаріату, вони розбиралися з людьми, які ухиляються від призову, і доставляли їх до приміщення комісаріату.

"Поліція може брати участь у розшуку таких осіб за заявками військкоматів", - підкреслив голова столичної поліції Андрій Крищенко.

Теми: прокуратураГенпрокуратураскандалКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
прокуратура
Росіяни обстріляли Желанне Перше: 5 поранених, серед них двоє дітей, які гралися у дворі
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: