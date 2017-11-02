Мобілізацію під Раду на наступний тиждень не оголошуємо – Соболєв

Обстановка в наметовому містечку біля Верховної Ради спокійна, протестувальників на місці мало, порядок забезпечують близько десяти правоохоронців.



Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", станом на день четверга на вулиці Грушевського встановлено 20 наметів, які самі учасники акції називають "військовим табором", у Маріїнському парку – близько 40, які об'єднані в "політичний табір".

За сценою, встановленою на площі Конституції, розміщено лекторій – великий целофановий намет.



У коментарі агентству народний депутат Єгор Соболєв (фракція "Самопоміч") розповів, що кияни підтримують протестувальників – приносять гроші та продукти харчування.



"Ми не розходимося, але й мобілізації на наступний тиждень, який буде пленарним, ми не оголошуємо, адже ніяких резонансних законопроектів там не буде. Поліції біля ВР теж немає, ми вже думаємо самим узяти будівлю під охорону", – сказав він.



Єгор Соболєв запевнив, що наметові містечка стоятимуть до виконання всіх вимог протестувальників, а саме – зміни виборчого законодавства, скасування депутатської недоторканності та створення Антикорупційного суду.

Як відомо, раніше лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що дає владі час до 7 листопада, аби відреагувати на вимоги мітингувальників.

7 листопада Верховна Рада поновить роботу в сесійному режимі після двох тижнів перерви.