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Співробітника Укрбюро Інтерполу затримали за викрадення людини

Четвер, 2 листопада 2017, 12:53

Співробітнику Укрбюро Інтерполу та Європолу Головного управління поліції Києва та його спільнику повідомили про підозру у викраденні людини та грабежі.

Про це повідомляє прокуратура Києва.  

"1 листопада зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що у березні 2017 року зловмисники, змовившись, викрали місцевого жителя.

На чоловіка одягли кайданки, побили, після чого вивезли в ліс, де із застосуванням психологічного і фізичного насильства змусили віддати їм гроші.

"Не витримавши тиску, чоловік погодився віддати зловмисникам 85 тисяч гривень. Ще 24 тисячі гривень злочинці зняли з банківських карток потерпілого. Після чого зникли з місця вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.

Нападниками виявилися 26-річний співробітник Укрбюро Інтерполу та Європолу ГУ НП у Києві та його 28-річний спільник.

"За результатами слідчих дій… отримано достатньо даних про причетність зазначених осіб до скоєння цього злочину", - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що підозрювані визнали свою вину в інкримінованих їм злочинах в повному обсязі.

Наразі одному з підозрюваних Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу відносно другого співучасника триває.

Досудове слідство триває, правоохоронці встановлюють інших співучасників та можливих потерпілих. 

Теми: Київкриміналполіція
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