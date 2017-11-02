Співробітника Укрбюро Інтерполу затримали за викрадення людини

Співробітнику Укрбюро Інтерполу та Європолу Головного управління поліції Києва та його спільнику повідомили про підозру у викраденні людини та грабежі.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

"1 листопада зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що у березні 2017 року зловмисники, змовившись, викрали місцевого жителя.

На чоловіка одягли кайданки, побили, після чого вивезли в ліс, де із застосуванням психологічного і фізичного насильства змусили віддати їм гроші.



"Не витримавши тиску, чоловік погодився віддати зловмисникам 85 тисяч гривень. Ще 24 тисячі гривень злочинці зняли з банківських карток потерпілого. Після чого зникли з місця вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.



Нападниками виявилися 26-річний співробітник Укрбюро Інтерполу та Європолу ГУ НП у Києві та його 28-річний спільник.



"За результатами слідчих дій… отримано достатньо даних про причетність зазначених осіб до скоєння цього злочину", - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що підозрювані визнали свою вину в інкримінованих їм злочинах в повному обсязі.



Наразі одному з підозрюваних Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу відносно другого співучасника триває.



Досудове слідство триває, правоохоронці встановлюють інших співучасників та можливих потерпілих.