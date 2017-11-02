Окупанти хочуть пустити потяги з Донбасу в Росію

Так звана влада окупованої території Донецької області планує запустити залізничне сполучення з Російською Федерацією.

Про це на онлайн-конференції з жителями 2 листопада заявив глава так званої Донецької народної республіки Олександр Захарченко, повідомляє ТАСС.

"У планах уряду є проект запуску поїзда в Росію, як, втім, і електрички до Ростова", - сказав він.

Відзначається, що зараз Донецьк пов'язаний з низкою російських міст автобусними маршрутами, а з Ясинуватої до російського кордону можна доїхати поїздом.