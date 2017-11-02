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Екс-директор ЦРУ: США мали "трохи пустити Путіну юшку з носа"

Четвер, 2 листопада 2017, 16:45
Екс-директор ЦРУ: США мали трохи пустити Путіну юшку з носа

Сполучені Штати Америки мали відповісти на агресію Росії проти України військово.

Таку думку висловив колишній директор ЦРУ, який був на посаді з 2013-го по 2017-й роки Джон Бреннан в інтерв PBS FrontLine.

Інтерв'ю було записано у липні, але його відео – оприлюднили у жовтні, зазначає "Голос Америки".

"Я вважаю, що Путін дуже розумний індивід і він справді оцінює своїх ворогів та опонентів. Коли вони увійшли до України, на мою думку, він вважав, що якщо діятиме рішуче та використає значну силу, це не викличе військової відповіді з боку Заходу", – каже Бреннан.

На його думку, Путін розраховував, що наприкінці останнього терміну адміністрації Обами, реакцію Вашингтона можна було передбачити.

"На мою думку, він (Путін) бачив, що Обама не бажає військового конфлікту, а отже, використає інші інструменти, наявні у США – наприклад, санкції", – розповів екс-директор ЦРУ.

При цьому Бреннан наголосив, що особисто він був переконаний, що Путіну треба було "розбити носа" в Україні.

"Але я вважаю, що рішення Путіна піти проти України, його рішення розпочати військову кампанію у Сирії, ґрунтувались на думці, що симетричної військової відповіді не послідує. Я думав, у певних випадках, що ми мали зробити нашу реакцію менш передбачуваною для Путіна. Мені здавалось, що ми могли вдатись до дій, які б не призвели до опосередкованої війни із Росією", – каже Бреннан.

"Пригадую, коли вчився у школі, хулігани намагались залякувати і вони продовжували тиснути, доки їм трохи не розіб'єш носа. Я вважав, що Путіну реально треба було трошки пустити юшку з носа", – вважає екс-глава ЦРУ.

На його думку, це примусило б Путіна відступити:

"Бо як і більшість хуліганів, він знає, що не може протистояти іншим. Все це показуха. Його бажання використовувати тактику залякування, я думаю, воно б загальмувало, або ж він взагалі би відмовився від цього, якби отримав відсіч", - наголосив Бреннан.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяУкраїна
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