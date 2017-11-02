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В Одесі арештували командира, що не захистив військову частину від нападу

Четвер, 2 листопада 2017, 17:15

Приморський райсуд Одеси посадив під домашній арешт командира військової частини міста, на яку 29 жовтня було скоєно напад.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на інформаційний центр суду.

"Суд прийняв ухвалу і обрав стосовно тимчасового виконувача обов'язків командира військової частини запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці", - розповіли в суді.

Зазначається, що підполковника ЗСУ підозрюють у скоєнні злочину за ознаками статті 426 Кримінального кодексу (бездіяльність військової влади, яка спричинила тяжкі наслідки в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці).

Там додали, що іншого підозрюваного у справі - офіцера частини, який також проявив бездіяльність – суд вирішив не брати під варту.

Як повідомлялося, 31 жовтня було оголошено про підозру та затримано т. в. о. командира військової частини аеродрому "Шкільний" в Одесі, підполковника ЗСУ та військовослужбовця, який був на посту.

29 жовтня близько 40 чоловік спортивної статури в балаклавах захопили територію аеродрому "Шкільний". При цьому, як відомо, постовий не зробив спроб завадити їм. Наказ про незастосування зброї в такій ситуації він нібито отримав від командира частини.

Теми: ОдесаарміяЗбройні силиарештсуд
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