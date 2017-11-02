НАБУ підозрює 4 співробітників "Укрзалізниці" у розтраті 20 млн гривень

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру чотирьом особам у заволодінні понад 20 млн грн державного підприємства "Укрзалізничпостач", яке є філією ПАТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє НАБУ.

"За версією слідства, впродовж 2014 року службові особи ДП "Укрзаліничпостач" вступили у попередню змову з представниками одного з приватних підприємств, яке мало намір постачати метизну продукцію для потреб "Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

За домовленістю службові особи "Укрзалізниці" допомогли обраному ТОВ перемогти у конкурсних торгах, після чого уклали угоду на постачання метизної продукції за цінами, що на той момент майже вдвічі перевищували середньоринкові.

Внаслідок цього, за версією слідства, "Укрзалізниці" було завдано майнової шкоди у розмірі понад 20 млн грн.

Серед підозрюваних - заступник директора ДП "Укрзалізничпостач", начальник управління закупівельних процедур ДП "Укрзалізничпостач", директор підприємства-постачальника і фінансовий директор групи компаній, до якої входило підприємство-постачальник.

Наразі триває досудове розслідування. Детективи НАБУ встановлюють місцезнаходження ще однієї особи, яка, ймовірно, причетна до вчинення злочину. Цій особі також збираються повідомити про підозру.

Зазначається, що в НАБУ здійснюють дане розслідування з липня 2016. Загалом у роботі детективів НАБУ майже 20 кримінальних проваджень із викриття корупційних схем на "Укрзалізниці".