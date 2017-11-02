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СБУ затримала росіян за спалення авто сім’ї нардепа і організацію фейкових мітингів

Четвер, 2 листопада 2017, 19:37
СБУ затримала росіян за спалення авто сім’ї нардепа і організацію фейкових мітингів
СБУ

Співробітники СБУ спіймали росіянина, який спалив автомобіль, що належить родині одного з народних депутатів.

Про це повідомляє СБУ.

"Під час відпрацювання інших членів групи співробітники спецслужби з’ясували, що ще один громадянин РФ,  що тимчасово проживає в Дніпропетровській області, вночі 21 жовтня 2017 року на замовлення російської сторони спалив автомобіль, який належить родині одного з народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Пізніше силовики задокументували спроби придбання росіянином зброї та отруйних речовин.

"Під час підготовки зловмисника до чергового злочину в столиці його було затримано. Правоохоронці вилучили у громадянина РФ бойову гранату та холодну зброю", - повідомили в СБУ.

Крім того, в районі Південного залізничного вокзалу також виявили зроблену затриманим росіянином закладку з компонентами запалювання готовими до використання.

В СБУ додали, що для полегшення роботи, росіянин використовував форму співробітника спецпідрозділу Нацполіції. Наразі тривають слідчі дії.

Окрім цього росіянина, співробітники СБУ викрили ще одного громадянина Росії. У відомстві встановили, що він розпочав активний пошук осіб, здатних за грошову винагороду організувати акції протесту, з блокуванням транспортних магістралей.

"За завданням кураторів він також планував організувати фейкове "наметове містечко" під Міністерством освіти і науки, нібито на знак протесту проти прийняття нового закону "Про освіту", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці задокументували наміри зловмисника та видворили його за межі України за антидержавну діяльність.

Теми: РосіяСБУ
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