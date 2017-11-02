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Головні новини дня – за 60 секунд

Четвер, 2 листопада 2017, 20:33

Безвіз з ОАЕ, 7,5 млн грн для Каськіва, випробування зенітних керованих ракет, вибори голови Конституційного суду, що не відбулись, скандал між Україною і Сербією - новини, які обговорювали 2 листопада.

Про безвіз з ОАЕ. Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим.

Про Каськіва. Майже 7,5 мільйонів гривень відшкодування збитків державі за Владислава Каськіва вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

Про ракети. У Херсонській області 2 листопада розпочалися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності.

Про Конституційний суд. Вибори голови Конституційного суду України 2 листопада не відбулися, через те що питання не змогли включити до порядку денного через нестачу голосів суддів.

Про спецконфіскацію. Окружний адміністративний суд Києва відмовився скасувати постанову Військової прокуратури про засекречення рішення Краматорського міськсуду Донецької області про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Про Саакашвілі. Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі оскаржив у суді відмову Державної міграційної служби давати йому статус біженця.

Про Сербію. В МЗС Сербії гостро розкритикували посла України Олександра Александровича за скандальні заяви про цілковиту підпорядкованість Белграда Москві і пригрозили наслідками.

Про Білорусь. Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.

Про Польщу. Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.

"Українська правда" в Threads

Теми: КаськівБілорусьПольща
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