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Зайцевій призначили ще одну експертизу

Понеділок, 20 листопада 2017, 09:39

Підозрюваній у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олені Зайцевій призначили ще одну експертизу для виявлення наркотичних речовин.

Про це "Українській правді" повідомила адвокат Зайцевої Юлія Козир.

На запитання, чи переглядатимуть результати експертизи, яка виявила у сечі учасниці ДТП опіати, адвокат сказала:

"Назначена хімічна експертиза, але результатів немає ще. Коли вони будуть, це тільки слідчий знає", - сказала Козир.

Вона додала, що для цієї експертизи були використані ті ж самі зразки, які брали у день аварії.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

16 листопада до оголошення рішення апеляційного суду Дронов заявив, що може оголосити голодування.

16 листопада Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшити запобіжний захід стосовно для водія Volkswagen Touareg.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ХарківДТП
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