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Холодницький потрапив до лікарні

Середа, 22 листопада 2017, 14:05
Холодницький потрапив до лікарні

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький перебуває в лікарні.

Про це сказав журналістам 22 листопада його заступник Володимир Кривенко після засідання антикорупційного комітету Верховної Ради.

"Назар Іванович зараз у лікарні. Я, на жаль, не медик, думаю, скоро він сам зможе повідомити всі деталі", – сказав Кривенко.

Сам Холодницький підтвердив "Українській правді", що його госпіталізували через різке збільшення рівня цукру в крові і стрибок тиску. Лікарі діагностували хронічну перевтому з тахікардією. Зараз стан нормалізувався, тож керівник САП обіцяє повернутись на роботу в понеділок.

Як повідомлялось, 22 листопада відбулося засідання антикорупційний парламентського комітету, на якому заслуховували керівників антикорупційних органів.

Голова Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак зокрема розповіла, чому НАЗК не знаходить порушень у деклараціях топ-чиновників.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, в свою чергу, поскаржився, що деякі політики здійснюють дискредитацію антикорупційних органів з метою обмеження повноваження НАБУ.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Теми: Холодницький
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