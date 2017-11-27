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Прокуратура оголосить синові Попова підозру в розбої

Понеділок, 27 листопада 2017, 13:46

Столична прокуратура має намір повідомити синові народного депутата від Радикальної партії Ігоря Попова про підозру в розбої.

Про це повідомила "Українській правді" прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Зараз готується (підозра -ред.) за ст 187 КК України обом затриманим. Також готується клопотання про обрання запобіжного заходу", – сказала Максимець.

За її словами, досудове розслідування проводить Оболонське управління поліції. Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура N5, яка і погоджуватиме повідомлення про підозру.

Як відомо, раніше депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

У прес-службі київської поліції "Українській правді" повідомили, що в неділю затримали двох неповнолітніх за розбійний напад на магазин.

За даними каналу "112 Україна", до подій причетний син нардепа Богдан Попов.

Сам Попов вибачився за дії свого сина і повинився, що недостатньо часу приділяв його  вихованню.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом збройного пограбування сином нардепа Ігоря Попова продуктового магазину на Оболоні.

Валентина Романенко, УП
Теми: прокуратураКиїв
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