Бомбардувальники США пролетіли над Корейським півостровом
П'ятниця, 3 листопада 2017, 00:27
Два бомбардувальники ВПС США в супроводі винищувачів з Південної Кореї і Японії, провели навчання в районі Корейського півострова.
Про це з посиланням на ВПС США пише Reuters.
"Місія постійної присутності бомбардувальників (CBP) була спланована заздалегідь ... і не є відповіддю на якусь поточну подію", - йдеться в заяві ВПС.
У навчаннях беруть участь бомбардувальники B1-B, що базуються на базі ВПС США на острові Гуам.
Як відомо, КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку острова Гуам, території США.
У відповідь на ці та інші погрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.