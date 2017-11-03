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У чиказькому Starbucks стріляли – одного вбили й двох поранили

П'ятниця, 3 листопада 2017, 09:52

У результаті стрілянини в кафе Starbucks у Чикаго один чоловік загинув і двоє отримали поранення.

Це сталося у четвер ввечері, повідомляє Chicago Tribune з посиланням на місцевих чиновників.

Убитому Совіньйону Ваткінсу було 28 років.

12-річний хлопчик отримав поранення у зону паху, у госпіталі його стан оцінили як хороший.

Також отримав поранення 24-річний чоловік, його стан оцінюють як важкий

Імовірно, йдеться про продаж наркотиків. Нападник у чорному одязі й масці відкрив вогонь, коли жертва зайшла до кав’ярні.

Підозрюваний ще залишається на волі.

У вбитого залишилося двоє малолітніх  дітей.

Олена Рощенко, УП
Теми: СШАкриміналвбивство
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