У чиказькому Starbucks стріляли – одного вбили й двох поранили

У результаті стрілянини в кафе Starbucks у Чикаго один чоловік загинув і двоє отримали поранення.

Це сталося у четвер ввечері, повідомляє Chicago Tribune з посиланням на місцевих чиновників.

Убитому Совіньйону Ваткінсу було 28 років.

12-річний хлопчик отримав поранення у зону паху, у госпіталі його стан оцінили як хороший.

Також отримав поранення 24-річний чоловік, його стан оцінюють як важкий

Імовірно, йдеться про продаж наркотиків. Нападник у чорному одязі й масці відкрив вогонь, коли жертва зайшла до кав’ярні.

Підозрюваний ще залишається на волі.

У вбитого залишилося двоє малолітніх дітей.