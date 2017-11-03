В Углави можуть початися проблеми з громадянством

У заступника директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углави можуть виникнути проблеми через питання його громадянства.

Про це йдеться у статті "Рюкзак наполовину порожній, або НАБУ між Порошенком і Аваковим" на "Українській правді".

Співрозмовники УП в оточенні голови МВС переконують, що Углава не встиг вийти із грузинського громадянства до "потрібного моменту".

"Коли ухвалили новий закон про держслужбу, то Углава став держчиновником, хоча на той час ще не вийшов з грузинського громадянства, а значить працював незаконно", – переконує співрозмовник.

Із моменту призначення Углава мав 2 роки, щоб позбутися грузинського громадянства. Але у той період ухвалили закон про держслужбу, який забороняє держчиновникам мати інший паспорт, крім українського.

Углава на той момент ще не встиг вийти з грузинського громадянства, що влада може використати як формальний привід для його звільнення.

За словами співрозмовника, рішення у цій ситуації прийматиме президент Петро Порошенко – і він може спробувати тиснути на Углаву таким чином.

"Петро про це знає (про ситуацію з громадянством – ред.). Чи використав він уже цей "аргумент", сказати складно", – розповіло джерело.