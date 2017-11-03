Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На вихідні синоптики обіцяють суху і теплу погоду

П'ятниця, 3 листопада 2017, 11:57

Найближчої доби, 4 листопада, погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса і поле підвищеного атмосферного тиску.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Лише у східних областях в суботу пройде невеликий дощ, на решті території країни – без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°, на півдні до 15°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла.

У Києві – без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 4 листопада найвища температура вдень була зафіксована на позначці 14,9 градусів тепла в 1957 році, найнижча вночі на позначці 12,2 градусів морозу в 1979 році.

У неділю, 5 листопада, по всій Україні синоптики опадів не обіцяють. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, на півдні та заході до 14°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві – без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: