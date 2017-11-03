П'ять авто, заарештованих у "справі Клименка", виставили на аукціон

П'ять легкових автомобілів орієнтовною вартістю близько 7 мільйонів гривень, заарештованих в рамках розслідування "справи Клименка", передали держпідприємству "СЕТАМ" для продажу на аукціоні.



П'ять автомобілів представницького класу, готових до аукціону, було продемонстровано журналістам у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".



Глава Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, Антон Янчук розповів, що це перша передача активів, заарештованих в кримінальних виробництвах, для реалізації.



"Якщо власника (активів - ред.) визнано винним у скоєнні злочину або в рамках кримінального провадження буде доведено, що ці активи є похідними від злочину, тоді кошти, отримані від їх реалізації, підлягають конфіскації і будуть перераховані до держбюджету", – пояснює він.



"Якщо власника буде визнано невинним у скоєнні злочину або буде доведено, що ці активи не є похідними від злочину, то всі отримані від реалізації кошти плюс нараховані відсотки отримає власник", – пояснив глава Нацагентства.



Така процедура, за його словами, передбачена для збереження вартості автомобілів як активів, які швидко знецінюються.



Генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов, відповідаючи на запитання журналістів про можливих покупців цих легкових автомобілів, сказав:



"Це можуть бути і звичайні українці, які хочуть купити автомобіль, і професійні покупці... які постійно торгуються і викуповують автомобілі з метою їх подальшого перепродажу".



Представлені п'ять автомобілів, за його словами, будуть на торгах 20 листопада.



Говорячи про вартість цих авто, Вишньов уточнив, що орієнтовно автомобілі коштують близько 7 млн ​​грн.



"Ці активи вже знаходяться в системі, ви можете знайти по них інформацію... BMW Alpina - понад 2,3 млн грн, BMW X6 - 2,2 млн грн, Mercedes GLE - понад 1,3 млн грн, два автомобілі Toyota Camry - близько 0,5 млн грн кожен", – додав він.



Відзначається, що загалом Нацагентству передано 22 транспортних засоби, конфіскованих в рамках розслідування "справи Клименка".

Як відомо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу в Києві 6 жовтня заявив, що арештоване майно екс-міністра доходів і зборів передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами отриманими від корупційних злочинів.

Сам Клименко заявив, що заперечує причетність до відчуженого на користь держави рухомого і нерухомого майна, перерахованого на брифінгу Матіосом.