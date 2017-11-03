Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

П'ять авто, заарештованих у "справі Клименка", виставили на аукціон

П'ятниця, 3 листопада 2017, 13:29

П'ять легкових автомобілів орієнтовною вартістю близько 7 мільйонів гривень, заарештованих в рамках розслідування "справи Клименка", передали держпідприємству "СЕТАМ" для продажу на аукціоні.

П'ять автомобілів представницького класу, готових до аукціону, було продемонстровано журналістам у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Глава Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, Антон Янчук розповів, що це перша передача активів, заарештованих в кримінальних виробництвах, для реалізації.

"Якщо власника (активів - ред.) визнано винним у скоєнні злочину або в рамках кримінального провадження буде доведено, що ці активи є похідними від злочину, тоді кошти, отримані від їх реалізації, підлягають конфіскації і будуть перераховані до держбюджету", – пояснює він.

"Якщо власника буде визнано невинним у скоєнні злочину або буде доведено, що ці активи не є похідними від злочину, то всі отримані від реалізації кошти плюс нараховані відсотки отримає власник", – пояснив глава Нацагентства.

Така процедура, за його словами, передбачена для збереження вартості автомобілів як активів, які швидко знецінюються.

Генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов, відповідаючи на запитання журналістів про можливих покупців цих легкових автомобілів, сказав:

"Це можуть бути і звичайні українці, які хочуть купити автомобіль, і професійні покупці... які постійно торгуються і викуповують автомобілі з метою їх подальшого перепродажу".

Представлені п'ять автомобілів, за його словами, будуть на торгах 20 листопада.

Говорячи про вартість цих авто, Вишньов уточнив, що орієнтовно автомобілі коштують близько 7 млн ​​грн.

"Ці активи вже знаходяться в системі, ви можете знайти по них інформацію... BMW Alpina - понад 2,3 млн грн, BMW X6 - 2,2 млн грн, Mercedes GLE - понад 1,3 млн грн, два автомобілі Toyota Camry - близько 0,5 млн грн кожен", – додав він.

Відзначається, що загалом Нацагентству передано 22 транспортних засоби, конфіскованих в рамках розслідування "справи Клименка".

Як відомо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу в Києві 6 жовтня заявив, що арештоване майно екс-міністра доходів і зборів передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами отриманими від корупційних злочинів.

Сам Клименко заявив, що заперечує причетність до відчуженого на користь держави рухомого і нерухомого майна, перерахованого на брифінгу Матіосом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Клименко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Клименко
На Херсонщині ще один загиблий внаслідок повені, 13 людей зникли безвісти
Влада шукає шляхи евакуації українців із окупованого берега Херсонщини – Клименко
В Україні створюють штаб із ліквідації наслідків підриву ГЕС, глава МВС керує роботами
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: