Бойовики стріляли з гранатометів на Донецькому напрямку, є поранений – штаб

Від початку цієї доби обстановка у районі проведення АТО мала тенденцію до загострення, поранений один український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 3 листопада 2017 року.

З опівночі незаконні збройні формування активізували провокації на Донецькому напрямку.

"Так, з різних видів гранатометів та кулеметів бойовики били по укріпленнях української армії біля Зайцевого, Авдіївки, Пісків, Луганського", - йдеться у повідомленні.

Неподалік Кам’янки внаслідок обстрілу бойовиків із стрілецької зброї був поранений військовослужбовець сил АТО.

"На Луганському напрямку окупанти двічі обстріляли із 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів оборонців Кримського. Також під вогнем противника опинився наш опорний пункт неподалік Троїцького", - розповіли у прес-центрі.

Крім того, зберігається напруження на Приморському напрямку у районі Водяного.

"Від опівночі проросійські найманці тричі били на підступах до цього селища з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів", - зазначили у штабі.

Всього від початку доби бойовики 13 разів порушили режим тиші. Українські збройні сили застосовували зброю на ураження противника під час 8 обстрілів.