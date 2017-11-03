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У місті, де вбили депутата від БПП, знайшли ще один труп

П'ятниця, 3 листопада 2017, 17:49

Поліція знайшла ще одного вбитого чоловіка у Сєверодонецьку Луганської області.

Про це повідомляє речник управління Нацполіції в регіоні Тетяна Погукай.

"На Луганщині поліція розслідує вбивство 28-річного сєверодончанина. Сьогодні (3 листопада – ред.) у місті Сєверодонецьку співробітниками поліції під час відпрацювання території міста біля будинку №28 по вулиці Центральній був виявлений труп чоловіка з ознаками насильницької смерті", - розповідає вона.

За її словами, правоохоронці вже затримали особу, яка підозрюється у скоєні злочину.

Слідство встановило, що в одній з квартир будинку по вул. Першотравневій між гостем та власником квартири стався конфлікт, який переріс у бійку. Власник помешкання наніс гостю тілесні ушкодження, від яких той помер.

"Аби позбавитись тіла, зловмисник витягнув потерпілого з квартири та власним автомобілем вивіз і залишив тіло біля будинку №28", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

 

Як повідомлялося, в ніч з 2 на 3 листопада у Сєверодонецьку знайшли вбитим голову фракції БПП Сєверодонецької міськради Сергія Самарського.

Українська правда

Теми: Луганська областьвбивство
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