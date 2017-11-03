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Порошенко створив військово-цивільну адміністрацію у Широкиному і Бердянському

П'ятниця, 3 листопада 2017, 19:11

Президент Петро Порошенко утворив військово-цивільну адміністрацію сіл Широкине і Бердянське Волноваського району Донецької області.

Про це йдеться в указі президента №351/2017.

"Керівникові Антитерористичного центру при Службі безпеки України, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Теми: ПорошенкоДонбасАТОвійна
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