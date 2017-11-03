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У стриптиз-клуб у центрі Києва кинули вибухові пакети

П'ятниця, 3 листопада 2017, 21:04
У стриптиз-клуб у центрі Києва кинули вибухові пакети
Оксана Блищик

В центрі Києва поблизу Арена-Сіті невідомі кинули вибухові пакети у стриптиз-клуб Harem men’s club, постраждалих немає.

Про це повідомляють очевидці та джерела УП.

"Зателефонував чоловік і сказав, що чув вибух. На місце виїхали вибухотехніки. Вони розповіли, що внаслідок вибуху пошкоджений вхід до закладу, потерпілих немає", - повідомила голова відділу комунікації головного управління Нацполіції у Києві Оксана Блищик у коментарі УП.

За попередньою інформацією, двоє-троє осіб кинули невідомі вибухові предмети і втекли, додала вона на своїй сторінці у Facebook.

За словами очевидців, біля Арени стоять пожежники, швидка, три машини поліції і вибухово-технічна служба.

Як відомо, з 3 листопада особовий склад Києва та Київської області почав працювати у посиленому режимі згідно з наказом голови Національної поліції Сергія Князєва. Всього цей режим триватиме десять днів.

Українська правда

Теми: Київполіція
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