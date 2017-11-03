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МЗС України відповіло на заяву Ващиковського про "антипольські погляди"

П'ятниця, 3 листопада 2017, 21:28

МЗС України  відповіло на висловлювання міністра закордонних справ Польщі  Вітольда Ващиковського і заявило, що в нашій державі немає антипольських настроїв.

Про це йдеться у офіційному коментарі відомства.

"Хотіли б наголосити, що в Україні немає антипольських настроїв, більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі, попри розбіжності в оцінках складного історичного минулого", - зазначили у відомстві.

В українському суспільстві є чітке розуміння необхідності подальшого зміцнення співпраці з Польщею як в інтересах двох народів, так і всієї Європи. Підтвердженням цьому, на думку МЗС, є сотні тисяч українців, які проживають у Польщі.

"Свого часу разом з Польщею ми досягли розуміння, що історичне примирення можливе за європейським християнським принципом "Прощаємо і просимо пробачення". Переконані, що ми маємо йти до примирення шляхом взаємного сприйняття один одного, а не нав’язування своєї точки зору", - стверджують в МЗС України.

У відомстві додали, що цей принцип польській стороні було запропоновано втілити у практичну площину шляхом підписання і реалізації відповідної дорожньої карти. Однак наразі Польща не надала відповіді на пропозицію українського міністерства.

Як відомо, 2 листопада глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що його країна запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.

"Українська правда" в Threads

Теми: МЗСПольщаУкраїна
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