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РФ відповіла на нові санкції Канади

П'ятниця, 3 листопада 2017, 23:57
РФ відповіла на нові санкції Канади
Радіо Свобода

Росія закриє в'їзд низці канадських діячів у відповідь на нові санкції.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми неодноразово застерігали владу Канади від спроб санкційного тиску на Росію, попереджали, що подібні дії без відповіді не залишаться. Доводиться діяти дзеркально. Список довгий, в ньому десятки прізвищ. Мова йде про тих русофобськи налаштованих громадян Канади, які планомірно займалися руйнуванням двосторонніх відносин", - заявили у російському МЗС.

Як відомо, МЗС Канади запровадив санкції проти 30 громадян РФ у зв’язку з актом Магнітського.

Теми: РосіяКанадасанкції
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