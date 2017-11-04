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Червоний Хрест визнав зникнення $5 млн на боротьбу з Еболою

Субота, 4 листопада 2017, 04:00
Червоний Хрест визнав зникнення $5 млн на боротьбу з Еболою
BBC

Більше 5 мільйонів доларів допомоги на боротьбу з вірусом Ебола у Західній Африці зникли через шахрайство та корупцію.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією ВВС, аудитори виявили виявили закупівлі за завищеними цінами, фальшиві митні рахунки та виплати зарплат неіснуючим працівникам.

У Червоному Хресті заявили, що планують посилити фінансові правила та притягнути до відповідальності всіх винних.

Як повідомлялося, спалах Еболи в 2014-2016 роках забрав життя щонайменше 10 тисяч чоловік.

Теми: корупція
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