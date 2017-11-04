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Доба в АТО: 29 обстрілів, троє поранених

Субота, 4 листопада 2017, 06:10
Доба в АТО: 29 обстрілів, троє поранених
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За минулу добу, 4 листопада, російсько-окупаційні угруповання 29 разів порушили перемир’я - троє наших військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Найбільш гаряче було на Донецькому напрямку. Майже з 18 години і до опівночі бойовики били з гранатометів та кулеметів по оборонцях Авдіївки. Українські воїни жорстко відповідали противнику. У результаті цього протистояння, близько 19 години отримав поранення один наш військовослужбовець", - йдеться у заяві.

Під вогонь піхотного озброєння окупантів увечері потрапили наші опорні пункти біля Пісків, Зайцевого, шахти Бутівка та двічі неподалік Луганського. У районі Троїцького ворог застосовував міномети калібру 120 міліметрів.

На Луганському напрямку, неподалік Новоолександрівки, унаслідок обстрілу бойовиків з великокаліберного кулемету отримав поранення ще один військовослужбовець сил АТО.

Крім того, з мінометів калібру 82 міліметри окупанти били на підступах до Трьохізбенки. А увесь спектр піхотного озброєння застосовували біля Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського.

На Приморському напрямку, увечері під вогнем проросійських найманців опинилися українські укріплення на околицях Талаківки і Тарамчука.

Сили АТО 17 разів, переважаючим вогнем, жорстко примушували ворога до миру. 

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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