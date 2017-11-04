Луценко розповіла, коли голосуватимуть закон про реінтеграцію Донбасу

Законопроект про реінтеграцію Донбасу, до якого подано понад 2 тисячі правок, може бути винесений на голосування 13-19 листопада.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" повідомила представник президента у ВР, нардеп від БПП Ірина Луценко.

"До комітету з питань нацбезпеки, який очолює Сергій Пашинський, надійшло понад 2 тис. правок до цього закону", - повідомила Луценко. За її словами, наразі відбувається систематизація поданих правок, значна частина з яких не стосується тіла законопроекту і суперечить його принципам.



"На 6 листопада заявлено комітет (засідання), де ці правки розглядатимуться ... Продовження розгляду цього законопроекту і продовження роботи над поправками, напевно, буде і 8 листопада. Думаю, на кінець другого пленарного тижня (13-19 листопада) його буде винесено до зали, якщо встигнуть народні депутати", - зазначила нардеп і додала, що "квапливість у роботі над таким важливим законопроектом недоречна".

Інтерфакс-Україна