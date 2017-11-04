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АТО: Бойовики вдвічі збільшили кількість обстрілів

Субота, 4 листопада 2017, 11:41

У зоні проведення АТО противник вдвічі збільшив обстріли на усіх напрямках, застосовуючи заборонене "Мінськом" озброєння, загалом відбулося 29 обстрілів.

Про це 4 листопада повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Поблизу Кам'янки, Авдіївки та Новоолександрівки троє військових зазнали поранень.

На донецькому напрямку бойовики стріляли біля Авдіївки, біля Троїцького, Зайцевого, Луганського, Кам'янки, Пісків. Протягом доби бойовики вели вогонь 13 разів, у т.ч. зі 120-мм міномету та БМП. 

На приморському напрямку відбулося 6 обстрілів, зокрема біля Водяного - з кулеметів, гранатометів та БМП. Також обстріляно сили АТО біля Павлополя, Талаківки та Тарамчука. 

На луганському напрямку бойовики вели вогонь поблизу Кримського,  Новозванівки, Валуйського, Троїцького, Станиці Луганської та Новоолександрівки з 82-мм гранатометів та стрілецької зброї. Усі обстріли були прицільними, зазначив Лисенко. 

Українські військові вели вогонь у відповідь.

Українська правда

Теми: АТОДонбасМінські угодизброя
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