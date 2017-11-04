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Уряд Бельгії не матиме ніякого впливу на майбутнє лідера Каталонії - міністр

Субота, 4 листопада 2017, 13:08

Уряд Бельгії не буде мати ніякого впливу на майбутнє лідера Каталонії Карлеса Пучдемона чи інших каталонських чиновників, а європейський ордер на арешт "є повністю юридичною процедурою".

Про це заявив міністр юстиції Бельгії Коен Генс, повідомляє The Associated Press.

Він сказав, на відміну від звичайної міжнародної екстрадиції, "виконавча влада не відіграє ніякої ролі в процедурі європейського ордеру. Все проходить через прямі контакти між органами юстиції".

Бельгійські федеральні слідчі заявили, що вони отримали ордер на арешт пізно в п'ятницю і можуть допитати Пучдемона в найближчі дні.

"Ми вивчимо ордер і передамо його до слідчого судді. Це може бути завтра, після завтра або навіть у понеділок ... ми не поспішаємо", - сказав речник прокуратури Ерік ван дер Сіпт.

У процесі видачі скарга або протест можуть затримати виконання на строк до 60 днів, який можу бути продовжений до 90 днів у виняткових обставинах

Бельгійський адвокат Пучдемона не відповідав на дзвінки з проханням прокоментувати ордер на арешт, але сказав, що його клієнт буде боротися з екстрадицією до Іспанії, не шукаючи політичного притулку.

Нагадаємо, суд Іспанії 3 листопада видав європейський ордер на арешт екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Суд підозрює Пучдемона та його чотирьох соратників в організації заколоту, розтраті державних коштів, зловживанні службовим становище та непокорі владі.

Європейська правда

Теми: Каталонія Бельгія
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