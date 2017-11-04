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Облава у Львові: Охорона клубу не пустила військових та поліцію для перевірки документів

Субота, 4 листопада 2017, 13:44

Охорона нічного клубу "Парадокс" не дозволила поліції та військовим потрапити у приміщення для перевірки документів під час облави у Львові.

Про це йдеться у повідомленні адміністрації закладу на сторінці клубу у Facebook.

"Вчора у нашому клубі проводилась закрита вечірка наших київських друзів, під час якої до нас намагалися зайти військові та поліцейські - за їх словами, для перевірки документів. На наші вимоги пред'явити документи, які є підставою для проведення відповідних дій, ми не отримали", - зазначено у повідомленні.

"Відповідно наша охорона не дозволила їм здійснити дані дії. Жодні студенти до нас не забігали і в нас не переховувались", - додали в адміністрації закладу. 

Раніше стало відомо, що у Львові біля нічного клубу "Парадокс" влаштували облаву за участі військових та поліції.

Близько 20 військових і кілька поліцейських заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа, де розташовано багато розважальних закладів, і почали перевірку документів, зокрема у студентів та питали, чи вчаться вони на денній формі. Після пред‘явлення студентського їх відпускали. 

Українська правда 

Теми: Львівполіціяармія
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