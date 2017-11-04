Геращенко: Моїх гостей у ВР на вході перевіряють люди в балаклавах

Перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що особисті речі людей, які приходили до неї у Верховну Раду, перевіряли невідомі люди у балаклавах.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Кілька представників неурядових організацій і просто громадян, що приходили на зустріч до мене у ВР, поскаржилися, що їх особисті речі й сумочки примусово оглядали невідомі люди в балаклавах у влаштованому біля ВР самозбудованому вольєрі. Це неприпустимо. І є серйозним порушенням закону, на який має реагувати Нацполіція", - написала Геращенко.

Вона додала, що з цього приводу готує офіційний запит в Нацполіцію.

Як відомо, 31 жовтня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився зняти посилену охорону Верховної Ради.

Охорону парламенту посилили у ніч на 17 жовтня, перед початком мітингу за велику політичну реформу.

17 жовтня під Верховною Радою стартувала акція за "Велику політичну реформу", ініційована кількома політичними силами та активістами. Учасники мітингу вимагали створити Антикорупційний суд, скасувати депутатську недоторканність та змінити виборче законодавство.

19 жовтня парламент створив умови для задоволення перших двох вимог: відправили до Конституційного Суду президентський і депутатський законопроекти про скасування депутатської недоторканності та відкликали депутатський законопроект про створення Антикорупційного суду, щоб Петро Порошенко зміг подати свій.

Того ж дня більшість учасників акції вирішили припинити мітинг, але партія "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі й депутати "Самопомочі" вирішили продовжувати протест. Поблизу Верховної Ради залишалися редставники РНС і люди Семена Семенченка з батальйону "Донбас".

21 жовтня учасники акції під Верховною Радою утворили військовий табір та заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку, вимагаючи внесення до парламенту законів про Антикорупційний суд та про імпічмент.

25 жовтня полковник Збройних сил України В’ячеслав Власенко заявив, що під Верховною Радою перебувають "тітушки", у тому числі з десяток колишніх бійців батальйону "Донбас", яких приманив Семенченко.

29 жовтня на віче під парламентом Саакашвілі закликав людей заповнити опитувальний лист з розширеним списком вимог, серед можливих пунктів якого – прийняття закону про імпічмент президента, дострокові вибори президента та ВР.

"7 листопада даю останній раз їм (шанс владі – ред.) прийняти наші вимоги", – заявив він.

"Ми не можемо тут стояти вічно. Нас має бути в 100 разів більше і ми повинні знайти інші мирні форми, ніж просто проживання у них під вікнами", – констатував Саакашвілі.

Українська правда