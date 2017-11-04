Бойовики порушили "тишу" 11 разів, застосували піхотне озброєння

У зоні проведення АТО 4 листопада бойовики порушили перемир’я 11 разів, застосовуючи при цьому піхотне озброєння, втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у повідомленні прес-центра штабу АТО ввечері у суботу.

"Найгарячіше було на маріупольському напрямку, де окупанти 4 рази били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО біля Водяного. Під вогонь з цієї ж зброї потрапили укріплення на підступах до Красногорівки", - повідомили у штабі.

На луганському напрямку противник застосовував стрілецьку зброю біля Кримського та Луганського.

На донецькому напрямку бойовики знизили активність та вели вогонь біля Авдіївки з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї.

Українська правда