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Бойовики порушили "тишу" 11 разів, застосували піхотне озброєння

Субота, 4 листопада 2017, 17:34

У зоні проведення АТО 4 листопада бойовики порушили перемир’я 11 разів, застосовуючи при цьому піхотне озброєння, втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у повідомленні прес-центра штабу АТО ввечері у суботу.

"Найгарячіше було на маріупольському напрямку, де окупанти 4 рази били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО біля Водяного. Під вогонь з цієї ж зброї потрапили укріплення на підступах до Красногорівки", - повідомили у штабі. 

На луганському напрямку противник застосовував стрілецьку зброю біля Кримського та Луганського.

На донецькому напрямку бойовики знизили активність та вели вогонь біля Авдіївки з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї. 

Українська правда 

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Теми: АТОДонбас
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