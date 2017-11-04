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Шахов дає 100 тисяч гривень за інформацію про вбивство Самарського

Субота, 4 листопада 2017, 18:26

Фонд нардепа від "Волі народи" Сергія Шахова оголосив винагороду у 100 тисяч гривень за інформацію про вбивство голови фракції "Блоку Петра Порошенка" в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського.

Про це повідомила у Facebook начальник відділу зі зв'язків Нацполіціі в Луганській області Тетяна Погукай.

"Народний депутат Сергій Шахов готовий винагородити будь-кого, хто зможе надати повноцінну і правдиву інформацію стосовно вбивства Сергія Самарського сумою у 100 тисяч гривень", - написала Погукай.

У 2016 році Сергія Шахова обрали народним депутатом на 114 окрузі в Луганській області від "Нашого краю", який називають пропрезидентським проектом.

Як відомо, ввечері 2 листопада вбили голову фракції "Блоку Петра Порошенка" в Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського.

В поліції заявили, що розглядають кілька версій убивства. Основна - убивство на підґрунті його політичної діяльності.

Не відкидається версія розбійного нападу та інші версії, пов'язані з його бізнесовими справами, якими він займався до депутатства.

Знайомі Самарського розповіли, що раніше він отримував погрози, але залишався без охорони.

Українська правда

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Теми: вбивствоЛуганська областьБПП
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