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Волкер говоритиме із Сурковим про миротворців на Донбасі - Bloomberg

Субота, 4 листопада 2017, 19:01
Волкер говоритиме із Сурковим про миротворців на Донбасі - Bloomberg
Радіо Свобода

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер 13 листопада на зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим в Белграді обговорить миротворців на Донбасі.

Про це пише агенція "Bloomberg".

Волкер зазначив, зустріч пройде для "обговорення принципів", щоб зрозуміти, чи зможуть вони домовитися про те, який вигляд має мати миротворчий контингент на сході України.

"Ми поки не дійшли згоди в цьому", - сказав спецпредставник США.

Як повідомлялося, чергова зустріч спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера з радником президента РФ Владиславом Сурковим пройде 13 листопада в Белграді.

Раніше Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела своїх військових з ОРДЛО.

Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

21 серпня Волкер і Сурков провели першу зустріч у Мінську.

Українська правда

Теми: СШАРосіяУкраїна
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