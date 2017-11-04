Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві встановлять ще 10 тисяч відеокамер з розпізнаванням облич

Субота, 4 листопада 2017, 19:32

У столиці збільшать кількість відеокамер, які можуть розпізнавати обличчя, на 10 тисяч.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в ефірі "112 Україна".

"Я впевнений, що нам вдасться суттєво збільшити кількість камер. Ми зараз також залучаємо відеокамери, які встановлені в державних та приватних установах, щоб інформацію з них також отримувати в дата-центр", – зазначив Кличко.

"Наше завдання в наступному році поставити ще 10 тисяч камер. У Лондоні стоїть 1 млн таких камер", - додав він.

Кличко розповів, що відеокамери, які можуть розпізнавати обличчя та номери авто, встановлені в багатолюдних місцях: в усіх школах, дитсадках, закладах охорони здоров'я, на деяких станціях метро.

Раніше мер Києва повідомляв, що у столиці встановлять ще майже 3 тисячі камер відеоспостереження з розпізнаванням обличчя.

Теми: КиївВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Кличко розповів, скільки переселенців іще може прийняти Київ
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: