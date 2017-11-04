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Порошенко по телефону поговорив з держсекретарем США

Субота, 4 листопада 2017, 21:18

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Рексом Тіллерсоном.

Про це повідомили на сайті президента.

"Співрозмовники скоординували подальші кроки задля розгортання міжнародної місії ООН на окупованій частині Донбасу, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону", - йдеться у повідомленні.

Порошенко подякував за підтримку України, а також відзначив важливість санкцій проти Росії, наголосивши, що лише у такий спосіб можна примусити РФ повернутися у міжнародне правове поле.

"Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон приділили особливу увагу питанню звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованій території і в російських тюрмах. Співрозмовники також відзначили важливість посилення стратегічного партнерства між Україною та США", - зазначила прес-служба Порошенка.

Співрозмовники обговорили проведення в Україні реформ.

"Зокрема, було відзначено важливість медичної, освітньої, пенсійної реформ та антикорупційної", - додали у повідомленні.

Окрім того, Тіллерсон поінформував президента України про призначення Веса Мітчелла помічником Держсекретаря США з питань Європи та Євразії, а також про його плани у листопаді відвідати Україну.

Українська правда

Теми: ПорошенкоСША
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