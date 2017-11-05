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У Саудівській Аравії затримано 4 міністра і 11 принців

Неділя, 5 листопада 2017, 00:00

У Саудівській Аравії створений антикорупційний комітет на чолі з принцом. У той же день затримано чотирьох чинних міністрів і 11 принців.

Про це повідомив телеканал Al Arabija, пише DW.com.

Про причини цього рішення поки не повідомляється, але експерти пов'язують це з тим, що за кілька годин до цього було оголошено про створення антикорупційного комітету. Новий орган очолив принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман.

За інформацією агентства SPA, він відсторонив від своїх посад трьох високопоставлених чиновників: міністра національної гвардії принца Мітаба бен Абдуллу, міністра економіки і планування Аделя Факіха і командувача морським флотом Абдуллу аль-Султана.

Принц Мухаммед бен Салман раніше оголошував про намір радикально модернізувати країну і її економіку.

Теми: Саудівська Аравіякорупція
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