У таборі для біженців в Сирії стався вибух, десятки жертв

Десятки людей загинули і отримали поранення в результаті вибуху в таборі для біженців на північ від міста Дейр-ез-Зор в Сирії.

Про це з посиланням на інформаційне агентство SANA і базірующуяся в Лондоні сирійську опозиційну організацію "Наглядова центр з прав людини" (SOHR) пише DW.com.

Бойовик терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ) підірвав замінований автомобіль в таборі для біженців. Точне число загиблих і постраждалих невідома.

Раніше, 2 листопада, було оголошено, що сирійські урядові війська за підтримки російських ВКС повністю витіснили бойовиків (ІДІЛ) з Дейр-ез-Зора - одного з останніх міст на сході Сирії, яке утримувала ІДІЛ.