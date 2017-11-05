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У таборі для біженців в Сирії стався вибух, десятки жертв

Неділя, 5 листопада 2017, 01:56

Десятки людей загинули і отримали поранення в результаті вибуху в таборі для біженців на північ від міста Дейр-ез-Зор в Сирії.

Про це з посиланням на інформаційне агентство SANA і базірующуяся в Лондоні сирійську опозиційну організацію "Наглядова центр з прав людини" (SOHR) пише DW.com.

Бойовик терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ) підірвав замінований автомобіль в таборі для біженців. Точне число загиблих і постраждалих невідома.

Раніше, 2 листопада, було оголошено, що сирійські урядові війська за підтримки російських ВКС повністю витіснили бойовиків (ІДІЛ) з Дейр-ез-Зора - одного з останніх міст на сході Сирії, яке утримувала ІДІЛ.

Теми: Сиріятероризм
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