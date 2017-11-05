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На Херсонщині провели випробування зенітних ракет

Неділя, 5 листопада 2017, 02:59

У Херсонській області відбулись контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності. 

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

На тимчасовому майданчику поблизу населеного пункту Олександрівка, Херсонської області успішно завершилися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності. 

Загалом було здійснено 23 постріли зенітними ракетними комплексами Бук-М1 та С-300, по 11 безпілотним літальним апаратам типу ВР-3"Рейс" та по визначених повітряних точкових координатах. 

 
Всі фото: facebook.com/kpszsu
 
 

Окрім того, було здійснено понад 20 пусків підрозділами Сухопутних військ із зенітно-ракетних комплексів "ОСА" 

За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника Сергія Дроздова це надало можливість потренуватися бойовим обслугам, які були раптово передислоковані із місць постійного базування у визначені райони для проведення практичних пусків, успішно здійснивши марш вони виконали поставлене завдання.

Теми: Збройні силиХерсонська область
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