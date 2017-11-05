Шотландський міністр подав у відставку через "непристойні дії"

Міністр Шотландії з питань дитинства і раннього розвитку Мак Макдональд подав у відставку в зв'язку з "непристойною поведінкою".

Про це йдеться в листі Макдональда до першого міністра і лідера Шотландської національної партії Ніколи Стерджен, пише DW.com.

"Деякі мої дії, вчинені в минулому, були сприйняті як неналежні - в моменти, коли я вважав свої дії просто кумедними або намагався бути доброзичливим, іншим моя поведінка могла здатися неприємною і змусити задатися питанням про мої наміри", - сказано в листі Макдональда.

Макдональд також вибачився перед усіма, кого міг засмутити своїми діями, і хто вважав його поведінку неприпустимою.

"З урахуванням тієї посади, яку я займаю на державній службі, я вважаю для себе недоречним продовжувати виконувати цю роль в шотландському уряді в цей час", - сказано в листі політика.

Він висловив надію, що ані його родина, ані жодна з жінок не стануть об'єктами пильної уваги після його відходу з уряду.

Поки не відомо, про які саме дії політика йдеться в листі. У шотландському уряді підтвердили інформацію про те, що Макдональд подав прохання про відставку.

Політик продовжить виконувати обов'язки депутата шотландського парламенту від Шотландської національної партії, представляючи виборчий округ Абердін Донсайд.

За інформацією джерел BBC, розслідування за підозрою в непристойній поведінці ведеться проти двох членів партії, один з них - Макдональд.

Як повідомлялося, 1 листопада у відставку подав міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон. Причиною стало досьє з переліком сексистських висловлювань Феллона десятирічної давності.