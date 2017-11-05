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У Саудівській Аравії за корупцію заарештували 11 принців та десятки чиновників

Неділя, 5 листопада 2017, 09:38

У Саудівській Аравії арештували відомого мільярдера-інвестора, принца Ал-Валіда бін Талала, а також щонайменше 10 інших принців, чотирьох міністрів і десятки колишніх міністрів.

Про це пише The New York Times.

Про арешти повідомили в ефірі Al Arabiya.

За даними АР, крім принців затримано 38 колишніх міністрів, їх заступників і бізнесменів, всім їм пред'явлено звинувачення у корупції, приписках та відмиванні коштів.

Арешти проводяться в рамках антикорупційної кампанії і, очевидно, є останнім кроком до консолідації влади наслідного принца Мохаммеда бін Салмана - сина і головного радника короля Салмана.

Салман ухвалив створити новий комітет з боротьби з корупцією, очолюваний наслідним принцом, лише за кілька годин до того, як було ухвалено рішення про арешти.

Антикорупційний комітет має право розслідувати, заарештовувати, забороняти поїздки або заморожувати активи тих, кого він вважає корумпованими.

За даними ЗМІ, арешт Ал-Валіда бін Талала, який раніше обіймав посаду міністра фінансів, матиме міжнародний резонанс через його вплив: він контролює інвестиційну компанію Kingdom Holding і є одним з найбагатших людей у світі, володіє великими пакетами акцій News Corp, Citigroup, Twitter і багатьох інших відомих компаній.

Принц також контролює супутникові телевізійні мережі, що працюють у країнах Близького Сходу.

Українська правда

Теми: корупціяСаудівська Аравія
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